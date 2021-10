Nachdem BioNTech in den USA bereits sein Corona-Vakzin zur Zulassung für Kinder eingereicht hat, folgt nun auch der offizielle Antrag dazu in Europa. Unternehmensangaben zufolge wurden der EMA entsprechende Daten zugeschickt. Die soll nun in den kommenden Wochen oder Monaten darüber entscheiden, ob eine Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff auch für Kinder ab fünf Jahren in Frage kommt.Bei einer positiven Entscheidung könnte BioNTech (US09075V1026) an den Märkten durchaus wieder etwas Rückenwind bekommen. Das wäre mittlerweile auch nötig, ...

