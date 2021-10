DJ MÄRKTE USA/Börse hakt schwache Daten ab - Technologiewerte gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Überwiegend mit Gewinnen haben sich die US-Aktien am Montag aus dem Handel verabschiedet. Gestiegene Marktzinsen in den USA in Verbindung mit schwachen Konjunkturdaten aus China und den USA dämpften die Kauflust nur zu Beginn.

Der Dow-Jones-Index sank zwar um 0,1 Prozent. S&P-500 und Nasdaq-Composite gewannen jedoch 0,3 und 0,8 Prozent. Dabei wurden 1.604 (Freitag: 1.619) Kursgewinner gesehen, denen 1.706 (1.690) -verlierer gegenüber standen. Unverändert schlossen 110 (139) Titel.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt leidet unter den jüngsten Lockdowns, massiver Stromknappheit mit galoppierenden Preisen und einer lahmenden Bauwirtschaft: Das chinesische BIP-Wachstum hat sich im dritten Quartal stärker verlangsamt als ohnehin befürchtet. Die Industrieproduktion enttäuscht noch deutlicher. In den USA sank die Industrieproduktion im September, während Volkswirte immerhin ein mageres Plus in Aussicht gestellt hatten.

Die Anleger hakten diese Daten jedoch bald ab und griffen vor allem zu Aktien aus den Sektoren Konsumgüter des nicht-täglichen Bedarfs (+1,9%), Einzelhandel (+1,2%) und Technologie (+1,1%) zu. Beobachter erklärten dies mit der fundamental immer noch guten Lage der US-Unternehmen, auch wenn die gerade anlaufende Bilanzsaison zum dritten Quartal zeigen dürfte, dass die Gewinne nicht mehr so stark gestiegen seien wie im zweiten. Außerdem verfügten die US-Verbraucher über reichlich Geld, das in den Konsum fließen könne, argumentierte Brent Schutte, Chief Investment Strategist bei Northwestern Mutual Wealth Management Company in Milwaukee. Die Inflation sei zwar ein Unsicherheitsfaktor, doch Anleger, die sich dafür positionieren wollten, seien mit Aktien besser beraten als mit Anleihen, zumal wenn die US-Notenbank bei Zinserhöhungen Geduld beweise, so die Meinung des Strategen.

Inflationssorgen treiben Marktzinsen

Am Rentenmarkt zogen die Renditen - mit Ausnahme der 30-jährigen Treasurys - über alle Laufzeiten an. Die steigenden Inflationssorgen belasteten die Notierungen. Zudem verwiesen Händler auf die nachlassende Unterstützung am Rentenmarkt mit sinkenden Kaufvolumina durch die Notenbanken.

Die steigenden Marktzinsen drückten derweil auf den Goldpreis. Auch bei den Ölpreisen schien nach dem jüngst rasanten Anstieg erst einmal die Luft raus, auch wenn die Preise im Verlauf ihren höchsten Stände seit 2014 erreichten. Die hohen Preise auf dem Energiemarkt bergen nach Ansicht von Beobachtern die Gefahr, die Nachfrage regelrecht zu vernichten Allerdings gebe es keine Anzeichen für eine baldige Entspannung der Energiekrise in China und auch der Rest Nordasiens und Europas kämpfe mit knappen Energievorräten - besonders bei Erdgas, hieß es im Handel.

Der Dollar gab mit den schwachen US-Daten leicht nach, auf Tagessicht bewegte er sich aber kaum - der Dollarindex stagnierte. Bitcoin war derweil weiter gefragt, gestützt vom anstehenden Debüt eines ETF auf die Kryptowährung, der erstmals am Dienstag an der Nyse gehandelt werden soll. Überdies erwägt das auf digitale Zahlungen spezialisierte Unternehmen Square den Aufbau eines Bitcoin-Schürfsystems. Das Allzeithoch von 65.000 Dollar sei in Sicht, sagte Oanda-Analyst Jeffrey Halley. Bei einem Tagesschluss oberhalb dieser Marke wäre der Weg frei für einen weiteren Anstieg mit Ziel 80.000 Dollar.

Phamasektor im Blick

Unter den Einzelaktien brachen Zillow um 9,4 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen erklärte, dass es für den Rest des Jahres keine Häuser mehr kaufen werde. Es befinde sich "jenseits der operativen Kapazität".

Nach erfolgreichen Studienergebnissen zu einem Corona-Impfstoff zogen die ADR-Titel des französischen Biotechnologie-Unternehmens Valneva um fast 33 Prozent an. Oyster Point Pharma stiegen um 1,9 Prozent. Die Pharmagesellschaft hat eine Zulassung in den USA erhalten.

Dagegen hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Revance-Mittel DaxibotulinumtoxinA zur Behandlung von Zornesfalten per Injektion die Zulassung zunächst verweigert. Revance Therapeutics fielen um gut 39 Prozent.

Den Daumen gesenkt hat die Behörde auch über ein Lungenhochdruck-Mittel von Mannkind (-18,3%). Die Aktie des Entwicklungspartners United Therapeutics sank um 1,5 Prozent.

Schwächster Wert im Dow war die Disney-Aktie mit minus 3,0 Prozent. Barclays hatte die Titel auf Equal-Weight von Overweight abgestuft.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.258,61 -0,1% -36,15 +15,2% S&P-500 4.486,46 +0,3% 15,09 +19,5% Nasdaq-Comp. 15.021,81 +0,8% 124,47 +16,6% Nasdaq-100 15.300,89 +1,0% 153,97 +18,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,42 2,8 0,39 30,2 5 Jahre 1,16 3,5 1,12 79,8 7 Jahre 1,44 2,7 1,41 79,0 10 Jahre 1,59 1,2 1,57 66,8 30 Jahre 2,02 -1,9 2,04 37,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1610 +0,1% 1,1579 1,1603 -4,9% EUR/JPY 132,72 +0,1% 132,29 132,47 +5,3% EUR/CHF 1,0719 -0,0% 1,0713 1,0714 -0,8% EUR/GBP 0,8456 +0,3% 0,8438 0,8432 -5,3% USD/JPY 114,33 +0,0% 114,24 114,17 +10,7% GBP/USD 1,3730 -0,2% 1,3724 1,3761 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,4294 -0,0% 6,4357 6,4333 -1,1% Bitcoin BTC/USD 61.291,25 +1,0% 62.391,76 59.798,01 +111,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,33 82,28 +0,1% 0,05 +72,1% Brent/ICE 84,19 84,86 -0,8% -0,67 +66,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.764,29 1.767,61 -0,2% -3,32 -7,0% Silber (Spot) 23,19 23,31 -0,5% -0,12 -12,1% Platin (Spot) 1.038,00 1.059,95 -2,1% -21,95 -3,0% Kupfer-Future 4,71 4,73 -0,5% -0,02 +33,6% ===

