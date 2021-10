DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.491 Pkt - Formycon haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel am Montag fiel die Formycon-Aktie mit einem Plus von gut 12 Prozent auf. Das Unternehmen hatte eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für das Covid-Medikament FYB207 mit der in Singapur ansässigen SCG Cell Therapy für die asiatisch-pazifische Region vermeldet. Formycon hat den Angaben nach Anspruch auf potenzielle entwicklungs-, zulassungs- und umsatzbezogene Meilensteinzahlungen von bis zu 63,5 Millionen Euro sowie auf Lizenzgebühren im niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf den Nettoumsatz.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr x.xxx 15.474 +x% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 18, 2021 16:26 ET (20:26 GMT)

