Der führende Anbieter industrieller Pumpenlösungen, Industrial Flow Solutions, mit Hauptsitz in New Haven, Connecticut, USA, gab heute den Vertragsschluss zur Übernahme von Clearwater Controls Ltd. mit Sitz in Glasgow, Schottland, bekannt. Clearwater Controls bietet eine breite Palette von Abwasserlösungen, beginnend mit seinen marktführenden, intelligenten Systemen zur Entfernung von Schwimmstoffen, um spezielle Pumpenprobleme zu lösen, bis hin zu fortschrittlicheren Überwachungstechnologien für die Optimierung und das Management gesamter Wassernetzwerke. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekanntgegeben. Clearwater Controls wird seinen Firmen- und Markennamen beibehalten.

Clearwater Controls ist weltweit bekannt für die DERAGGER+ Produktlinie mit intelligenten Kontrollsystemen zur Entfernung von Schwimmstoffen. Das Unternehmen bringt mit seiner neuesten Innovation das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) in die Sektoren der Branche: cloudbasierte Datenanalyse und -verwaltung für die verbesserte Überwachung von Wassernetzwerken.

Die Lösungen von Clearwater Controls ermöglichen es Ingenieuren und Betreibern, Ausgangsdaten zur Leistung ihrer Pumpennetzwerke in Echtzeit zu analysieren und zu erstellen, um Abläufe zu optimieren, Probleme zu erkennen, kostensparende, vorhersagbare Wartungsarbeiten durchzuführen und potenziell schädliche und kostenintensive Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden. Diese intelligenten Interventionen transformieren die Branche von ihrem herkömmlichen, reaktiven Ansatz in ein überschaubares Modell der Anlagenverwaltung.

Die markenübergreifende Integration der Clearwater Control DERAGGER PRO Pumpenstationssteuerung stattet beinahe alle Produktlinien von Industrial Flow Solutions mit intelligenter Effizienz aus, darunter insbesondere die innovative OverWatch Direct Plattform mit Reihenpumpensystem. Die ergänzenden Clearwater Controls Produkte und Technologien bieten eine größere Wertschöpfung für Kunden, die die Einschaltzeit verkürzen, die Zuverlässigkeit stärken und cloudbasierte Daten in Echtzeit liefern möchten.

"Mit neuen Veränderungen für die Wasserindustrie durch technologische Entwicklungen und intelligente Daten macht dieser Aufkauf Industrial Flow Solutions und Clearwater Controls zu den Marktführern der neuen digitalen Revolution", sagte John Wilson, President von Industrial Flow Solutions. "Diese neue Partnerschaft unterstützt unsere kombinierte Mission, jede Branche zu transformieren, die mit hohem Wasserverbrauch und dem Bedarf für eine Abwasserbehandlung verbunden ist", fügte er hinzu.

Wilson erwartet einen dramatischen Anstieg der Geschäftstätigkeit von Clearwater Controls, das DERAGGER+ derzeit in größerem Produktumfang entwickelt und seine weltweite Kundenbasis erweitert.

"Diese Übernahme ist von gegenseitigem Vorteil für beide Unternehmen, da jedes für sich dadurch wettbewerbsfähiger wird. Wir haben gemeinsame Werte, sind kundenzentriert, sehr reaktiv, innovativ, kollaborativ, unterstützend und ehrgeizig", so Wilson. "Wir werden Clearwater Controls Ressourcen und unsere Expertise zur Verfügung stellen, um seine Geschäftstätigkeit überall zu stärken. Dafür eröffnen die einzigartigen, unabhängigen Steuerungslösungen von Clearwater Controls uns bei Industrial Flow Solutions riesige Möglichkeiten für den Zugang zu einem weltweiten Marktumfeld", fügte Wilson hinzu.

"Clearwater Controls nimmt beim derzeitigen Interesse für die intelligente Überwachung und das Management von Abwassernetzwerken sowie für deren Aufschwung eine führende Rolle ein", sagte Simon Crompton, Managing Director von Clearwater Controls. "Durch unsere Partnerschaft mit Industrial Flow Solutions können wir unseren Fußabdruck für den Fortschritt der Pumpentechnologie weltweit vergrößern", sagte Crompton.

Über Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions ist auf das Design, die Herstellung, den Vertrieb und Dienstleistungen im Umfeld von Lösungen für Pumpen- und Flüssigkeitsmanagement in rauen, schwer zu behandelnden Umgebungen spezialisiert. Mit den direkten OverWatch Reihenpumpsystemen, BJM Pumps Produkten und Stancor Pumpen und Steuerungen bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio von tauchfähigen und direkten Reihenpumpen mit Steuerungen, die sich ideal für Abwasseranwendungen der Industrie, des Handels und von Gemeinden eignen. Industrial Flow Solutions mit Hauptsitz in New Haven, Connecticut, USA, ist eine Portfoliogesellschaft von May River Capital, einem außerbörslichen Unternehmen mit Sitz in Chicago, das sich auf kleinere mittelständische Unternehmen mit Wachstum in der Branche konzentriert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter https://flowsolutions.com.

Über Clearwater Controls Ltd.

Clearwater Controls entstand 2009 als Forschungs- und Entwicklungseinheit von ID Systems. Das Unternehmen hat eine Reihe intelligenter Lösungen für Pumpenüberwachung und die Entfernung von Schwimmstoffen konzipiert, entwickelt und bereit gestellt, die um seine einzigartige, patentierte Technologie entstanden sind. Mit Sitz im schottischen Glasgow, Großbritannien, und einem sich rasch erweiternden Betrieb in den Vereinigten Staaten liefert Clearwater Controls Lösungen für Kunden überall in Großbritannien, Irland, Kontinentaleuropa und Nordamerika. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://clearwatercontrols.co.uk.

