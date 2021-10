New York (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft sichert Shutterstock die exklusiven Rechte zur Aufnahme und Lizenzierung von Live-Inhalten der Veranstaltung, die vom 18. bis 21. Oktober in New York City stattfindetShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Produktionslösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute eine exklusive Fotopartnerschaft mit der Advertising Week New York bekannt, der weltweit größten jährlichen Zusammenkunft von Marketing-, Medien- und Technologieführern. Das Vorzeige-Event findet vom 18. bis 21. Oktober 2021 in Hudson Yards in New York City statt und bietet Vordenker aus der Werbe-, Marketing- und Kreativbranche, Networking-Möglichkeiten und hochkarätige Musik- und Comedy-Auftritte.Als exklusiver Hausfotograf wird Shutterstock über 200 Hybrid-Events auf sechs Bühnen festhalten, darunter die Eröffnungsgala, die Wrap Party, Talkrunden und musikalische Darbietungen."Die Advertising Week 2021 bietet Werbetreibenden und Vermarktern eine unglaubliche Gelegenheit, herausragende Marken zu feiern, die Trends von Branchenexperten aus den Bereichen Marketing, Werbung und Medien zu entdecken sowie Erfahrungen und Best Practices mit Partnern und Kunden auszutauschen", sagte Candice Murray, VP of Editorial bei Shutterstock. "Die Advertising Week New York ist eine dynamische, branchenführende Veranstaltung, und wir freuen uns, in diesem Jahr der exklusive Hausfotograf zu sein und sowohl Live- als auch virtuelle Sessions zu dokumentieren, die brillante Köpfe aus Marken, Agenturen, Medien und Technologie zusammenbringen.""Nach der Umstellung auf eine rein virtuelle Präsentation im Jahr 2020 und dem größten Teil des Jahres 2021 sind wir begeistert, mit Shutterstock zusammenzuarbeiten, um unsere Live-Rückkehr in Hudson Yards zu dokumentieren und das, was sich zu unserer bisher ehrgeizigsten Advertising Week entwickelt", sagte Matt Scheckner, Global Chief Executive Officer der Advertising Week. "Wir sind stets bestrebt, Innovationen in unserem Programm und bei unseren Rednern zu feiern, und wir freuen uns, dass unsere Partner bei Shutterstock diese wichtigen Gespräche festhalten."Die Advertising Week New York 2021 findet von Montag, 18. Oktober, bis Donnerstag, 21. Oktober, in den Hudson Yards statt, und Tickets können unter advertisingweek.com erworben werden.INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet. Shutterstocks umfassende Sammlung umfasst direkt und über seine Tochtergesellschaften hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos, 3D-Modelle und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,8 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 380 Millionen Bilder und mehr als 22 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Dem Unternehmen gehört auch PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine high-End-Bildsammlung Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern und Videos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte; Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform und Bigstock ein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.INFORMATIONEN ZU ADVERTISING WEEKAdvertising Week ist eine globale Business Intelligence-Plattform für Marketing-, Medien-, Marken-, Werbe- und Technologieexperten. Die 2004 in New York gegründete Advertising Week hat ihre globale Präsenz auf fünf weitere Live-Veranstaltungen weltweit ausgeweitet: AWEUROPE (London); AWASIA (Tokio); AWAPAC (Sydney); AWAfrica (Johannesburg); und AWLATAM (Mexiko-Stadt). Neben Live-Veranstaltungen umfasst die globale Thought-Leadership-Plattform auch Online-Schulungen (AWLearn) und ganzjährig verfügbare Originalinhalte (AW360).Weitere Informationen finden Sie unter advertisingweek.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/5049820