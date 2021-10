Das Alaska Department of Revenue hat im dritten Quartal den Großteil seiner GameStop-Aktien verkauft und dafür bei drei anderen Unternehmen zugeschlagen.? Alaska Department of Revenue verkauft Großteil seiner GameStop-Aktien? Moderna und Palantir in Q3 neu im Depot? Analog Devices-Beteiligung ausgebautAlaska Department of Revenue reduziert GameStop-BeteiligungIm dritten Quartal 2021 hat das Alaska Department of Revenue 28.829 GameStop-Aktien verkauft und ihre Investition ...

