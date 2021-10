Bielefeld (ots) -



"Ich war lebenslänglich ein Gläubiger", hat Wolf Biermann, Liedermacher und Dichter, im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe) bekannt. Anlässlich seines neuen Buches "Mensch Gott!" sagte Biermann: "Mein Glaube allerdings ist noch verrückter, denn ich glaube nicht an einen Gott oder an Götter, sondern an die Menschen." Zudem betont der 84-Jährige, der am 15. November 85 Jahre alt wird: "Die Hoffnung gebe ich gerade rechtzeitig auf: im Tod." Doch mit dem habe er es nicht eilig, bekennt der Dichter und zitiert den jüdischen Schlagerpoeten: "Bloß nich drängeln zu die Engeln!"



Über Gaulands "Vogelschiss"-Ausspruch zur deutschen Geschichte sagte er: "Es widert viele Deutsche an, wenn ein gebildeter Mensch im Stil eines NSDAP-Gauleiters so stumpfsinnig daherredet. Aber es lehrt mich das Fürchten, wenn solch ein Rechtspopulist im Parlament unserer Demokratie sitzt."



