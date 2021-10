DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. Oktober

=== *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August *** 08:00 CH/Handelsbilanz September zuvor: +4,465 Mrd CHF *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q, New Brunswick *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q, Cincinnati *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q, St. Paul *** 13:10 EU/EZB-Direktor Elderson, EZB-Direktor Elderson, Rede bei XXXI Lisbon Meeting zu "Climate change and climate finance" des Banco de Portugal *** 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei ECB-CEBRA conference on international aspects of digital currencies and fintech *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +3,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: +6,0% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/EZB-Direktor Lane, Teilnahme an Panel zu "Experiences from central banks' strategy reviews" *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q, Paris *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q, Wien 21:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) beim Stanford Institute *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q, Los Gatos *** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Erster Handelstag des Spac GFJ ESG Acquisition I SE - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken in Deutschland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A.= keine Angaben

