Köln (ots) -Derzeit wird verstärkt die Legalisierung von Cannabis diskutiert. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv sind 59 Prozent der Befragten der Auffassung, dass Cannabis nur als Arzneimittel erlaubt sein sollte. Dies gilt insbesondere für Befragte, die 60 Jahre und älter sind (71 %) sowie für Anhänger der SPD (69 %) gefolgt von CDU/CSU (65 %) und der AfD (61 %).30 Prozent der Bundesbürger sind dagegen der Meinung, dass der Verkauf von Cannabis in Deutschland generell erlaubt werden sollte. Am ehesten befürworten die jüngeren, unter 45 Jahre alten Befragten (30- bis 44-Jährige: 41 %; 14- bis 29-Jährige: 39 %) sowie die Anhänger der der Linkspartei (50 %), der Grünen (48 %) und der FDP (43 %) eine generelle Legalisierung von Cannabis.Lediglich 7 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Cannabis generell verboten werden sollte.Mehrheit der Deutschen befürchtet nachteilige Folgen der Legalisierung für junge MenschenDie meisten Befragten (61 %) glauben, dass eine Legalisierung von Cannabis dazu führen würde, dass mehr junge Menschen als bisher in Kontakt damit kommen. Dies glauben insbesondere die über 60-Jährigen (71 %) sowie die Anhänger der Union (76 %) und der AfD (67 %).Jeder vierte Befragte hat selbst schon einmal Cannabis-Produkte konsumiertJeder vierte Befragte (24 %) gibt an, selbst schon einmal Cannabis-Produkte konsumiert bzw. ausprobiert zu haben. Dies gilt insbesondere für Befragte unter 45 Jahren (30- bis 44-Jährige: 37 %; 14- bis 29-Jährige: 28 %) sowie die Anhänger der Grünen und FDP (jeweils 41 %) und der Linkspartei (33 %).Dass sie Personen in ihrem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis kennen, die regelmäßig Cannabis-Produkte konsumieren, gibt fast jeder dritte Befragte (31 %) an. Auch hier trifft dies überdurchschnittlich häufig auf die jüngeren Befragten zu (30- bis 44-Jährige: 49 %; 14- bis 29-Jährige: 44 %) sowie die Anhänger der FDP (47 %), der Grünen (41 %) und der Linkspartei (35 %) zu.Nahezu die Hälfte der Befragten hält Cannabis und Alkohol gleichermaßen für gefährlich44 Prozent der Befragten halten Cannabis und Alkohol gleichermaßen für gefährlich, 11 Prozent finden, man könnte dies nicht vergleichen.32 Prozent der Bundesbürger hingegen halten den Alkoholkonsum für gefährlicher. Dieser Auffassung ist insbesondere die Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen (48 %) sowie die Anhänger der Linkspartei (48 %), der FDP (45 %) und der Grünen (43 %).Lediglich eine Minderheit von 11 Prozent glaubt, dass der Konsum von Cannabis-Produkten gefährlicher sei. Dies gilt insbesondere für die Anhänger der Union (24 %).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 13. bis 14. Oktober 2021 erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Heike SpedaUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandRTL-KommunikationTelefon: +49 221 456 74221Fax: 0221 / 456 74290heike.speda@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5049831