Stück für Stück weitet die Lufthansa ihr Flug-Angebot wieder aus. Zudem soll das ohnehin schon zahlreiche Länder und Partner umfassende Netzwerk ebenfalls wieder wachsen. So befindet sich die Lufthansa aktuell in Gesprächen mit der neuen italienischen Airline ITA. Sie ist Nachfolgerin der insolventen Alitalia (die zum konkurrierenden SkyTeam gehörte) und könnte der Star Alliance, in der auch die Lufthansa vertreten ist, beitreten. Lufthansa-CEO Carsten Spohr hatte erst kürzlich wieder die Bereitschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...