Am Morgen legt die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1655 Dollar zu und wird damit etwa einen halben Cent höher gehandelt als am Vorabend. Aktuell notiert der Euro bei 1,1649.Auch zum Schweizer Franken zieht der Euro über Nacht an und steht derzeit bei 1,0730 Franken nach 1,0718 am Vorabend. Der US-Dollar dagegen schwächt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...