FAHRZEUG-RÜCKRUFE - Immer häufiger müssen Autobauer Fahrzeuge wegen Mängeln in die Werkstätten beordern. Laut einer Studie des Center of Automotive Management waren es allein in den USA im ersten Halbjahr 2,7 Millionen Pkw - mehr als im gesamten Vorjahr. Der prozentuale Anteil von Rückrufen aufgrund von Softwarefehlern hat sich im Vergleich zum Vorjahr von sieben auf 15 Prozent mehr als verdoppelt. Daimler fiel dabei besonders auf. Neben Softwarefehlern führen auch Probleme mit den Batterien in Elektrofahrzeugen immer häufiger zu kostspieligen Rückrufaktionen. (Handelsblatt)

TEAMVIEWER - Nach dem Kursabsturz von Teamviewer hat der Software-Dienstleister erste Konsequenzen gezogen: Vorstandschef Oliver Steil soll die Fehler der Vergangenheit korrigieren und die Entwicklung des MDAX-Unternehmens vorantreiben, CFO Stefan Gaiser verlässt den Konzern hingegen. "Es war wichtig, dass der Aufsichtsrat mit Blick auf die Teamkonstellation jetzt eine klare Entscheidung getroffen hat", sagte Steil dem Handelsblatt. Die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen hatte gezeigt, dass die Erwartungen des Kapitalmarkts an den Spezialisten für Fernwartung überzogen waren - getrieben allerdings von selbst gesteckten Zielen des Managements. Fest steht: Eigentlich ist es um Teamviewer gut bestellt, Umsatz und Gewinn wachsen weiterhin. Es haperte nicht zuletzt an der Kommunikation mit dem Finanzmarkt, für die der Finanzvorstand Verantwortung trägt. (Handelsblatt)

SYNGENTA - Die Aussichten auf einen Börsengang des Saatgut- und Pflanzenschutzkonzerns Syngenta Ende des Jahres in Schanghai steigen. Die Technologiebörse Star hat den formalen Prozess für die Erstnotiz des Bayer-Konkurrenten wieder aufgenommen, wie der Website des Börsenbetreibers zu entnehmen ist. Anfang vergangener Woche war bekannt geworden, dass der Börsenplatz den Prozess für die Erstnotiz von Syngenta kurzzeitig ausgesetzt hatte. Grund dafür waren offenbar Verzögerungen bei der Abarbeitung von kurzfristig eingereichten Dokumenten. (Handelsblatt)

ENPAL - Die Berliner Solarmietfirma hat den japanischen Tech-Konzern Softbank als neuen Investor gewonnen. In der jüngsten Finanzierungsrunde sammelte Gründer Mario Kohle für seine Berliner Firma satte 250 Millionen Euro ein. Davon kommen allein 150 Millionen Euro vom japanischen Investmentkonzern Softbank. Die erste Finanzierungsrunde des Jahres hatte der Münchener Wagniskapitalgeber HV Capital mit einem zweistelligen Millionenbetrag angeführt. Enpal ist jetzt zum ersten Einhorn der Erneuerbaren-Branche geworden (Handelsblatt)

EINHÖRNER - Der Venture-Capital-Experte Alex McCracken von der Silicon Valley Bank geht davon aus, dass es noch mehr Einhörner in Europa geben wird. "Es gibt immer mehr Venture-Capital-Fonds, insbesondere in Großbritannien. Wir haben mehr als 300 aktive Risikokapitalgeber. Es gibt also eine Menge Geld, um diese Firmen zu unterstützen." (Börsen-Zeitung)

October 19, 2021

