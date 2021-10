Vom beschaulichen oberfränkischen Kulmbach in die weite Welt der Börse: Das ist die Erfolgsgeschichte von DER AKTIONÄR. Seit 1996 ist das Magazin mittendrin statt nur dabei - immer am Puls der Märkte und für Sie und Ihre Investmententscheidungen am Start.25 Jahre DER AKTIONÄR - wow! Das heißt: 25 Jahre Empfehlungen, heiße Anlagetipps und Börseninsights. Immer am Puls der Märkte. Immer mittendrin statt nur dabei. Immer kontinuierlich. Vor allem aber kontinuierlich gut. Ob bereits investierter Privatanleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...