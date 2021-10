The following instruments on XETRA do have their first trading 19.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.10.2021Aktien1 SE0016797989 eEducation Albert AB2 BMG3000U1009 Elegance Optical International Holdings Ltd.3 SE0016275333 Kiliaro AB4 FR00140059B5 Audacia S.A.5 LU2358378979 GFJ ESG Acquisition I SE6 CA92920V1058 Voyager Metals Inc.7 CA03783P1018 Appia Rare Earths & Uranium Corp.8 US67091J4040 Nxt-ID Inc.9 CA4925561058 KetamineOne Capital Ltd.Anleihen1 XS2400445289 Dell Bank International DAC2 DE000NLB3T16 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 USU0018LAH34 Antero Resources Corp.4 USP19118AA91 B3 S.A.5 GB00BNKDXT99 CP Funding 1 PLC6 USF507APAB73 Iliad Holding S.A.S.7 USF507APAA90 Iliad Holding S.A.S.8 US61747YEH45 Morgan Stanley9 XS2399232169 American Honda Finance Corp.10 USP2867KAL00 Colbun S.A.11 USU13133AB60 Crocs Inc.12 DK0004133139 Danmarks Skibskredit A/S13 USU53737AD15 Lithia Motors Inc.14 US563469UY98 Manitoba, Provinz15 US61747YEG61 Morgan Stanley16 XS2399154181 Wesfarmers Ltd.