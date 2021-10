Es muss nicht immer das Teuerste sein, an der Börse besser gar nicht. Zumindest wenn es nach den Bewertungszahlen geht. Hohe KGVs gehen allerdings in Ordnung, wenn ihnen ein starkes Gewinnwachstum zugrunde liegt. Meist gibt es dennoch günstigere Alternativen, so auch für BlackRock den größten Vermögensverwalter der Welt.Ein Konkurrent von BlackRock ist State Street. Wobei der Konzern bei weitem nicht so stark im ETF-Geschäft mitmischt wie der Branchen-Primus. State Street hat gestern Q3-Zahlen veröffentlicht, ...

