DJ EUREX/Bund-Future leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.12 Uhr 3 Ticks auf 169,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,30 Prozent und das Tagestief bei 168,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.715 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 50 Ticks auf 206,1 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 134,31 Prozent. Hauptthema bleiben die Zinsspekulationen an den Märkten. Im Blick steht die Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane am Nachmittag. Dort könnte dieser die Divergenz der Terminzinssätze von der EZB Forward Guidance hervorheben, so die Commerzbank. Unterstützt ist der Bund-Future bei 169,00 und dann 168,80.

October 19, 2021 02:20 ET (06:20 GMT)

