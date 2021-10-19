FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZORLU YEN.EN 21/26 REGS XS2346915890
AB/FROM ONWARDS 19.10.2021 08:43 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZORLU YEN.EN 21/26 REGS XS2346915890
AB/FROM ONWARDS 19.10.2021 08:43 CET
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de