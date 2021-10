DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Expansion

Advanced Blockchain AG investiert in Obol Technologies



19.10.2021 / 08:59

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat sich mit einem 6-stelligen Betrag an der Seed-Finanzierungsrunde von Obol Technologies beteiligt. Das Unternehmen investierte zusammen mit bedeutenden Investoren wie Ethereal Ventures, Acrylic, Coinbase und mehreren Top-Angel-Investoren in dem Blockchain-Bereich.

Obol Technologies (https://obol.tech/) ist ein "open-source und permissonless" Infrastrukturprotokoll für das Staking von digitalen Vermögenswerten. Der Zweck ist es, als primäre Koordinationsschicht für zulassungsfreies und konfigurierbares Staking in öffentlichen Blockchains zu dienen. Entwickelt, um Anreize für die Zusammenarbeit auf der Ebene der Netzwerkbetreiber zu schaffen, wird Obol allen Netzwerkteilnehmern ein neues kryptografisches Primitiv für stabile und permissonless Netzwerkvalidierung bieten.

Obol erreicht dies als ein Secret Shared Validator (SSV) Netzwerk, das die Bereitstellung einer "trustless" Infrastruktur in dem Ethereum-Netzwerk ermöglicht. Dieser SSV ist eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die von der Ethereum Foundation in Verbindung mit dem Obol-Gründerteam in Auftrag gegeben wurde.

Mit dem Fokus auf "trustless" Validierung als erlaubnisfreies Gut für öffentliche Netzwerke stimmt Obol mit der Mission von Advanced Blockchain überein: Innovation und Fortschritt in der Blockchain-Industrie voranzutreiben, um letztendlich den Usern einen maximalen Nutzen zu bieten.



Durch diese Seed-Finanzierungsrunde kann Obol Technologies seine Technologie weiterentwickeln, um Institutionen, privaten "Stakern" und Liquidity Pool-Betreibern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Staking-Umgebungen zu schaffen. Diese neuen Staking-Umgebungen werden eine überlegene Fehlertoleranz, Widerstandsfähigkeit und Robustheit aufweisen, ohne dass mehrere Anbieter integriert oder komplexe Infrastruktur-Konfigurationen eingesetzt werden müssen.

Dieses Investment ist eine positive Ergänzung des bestehenden Investment Portfolios von Advanced Blockchain, mit vielen sichtbaren Synergien zwischen den Portfoliounternehmen. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

19.10.2021

