USU Software AG: USU E-Government Live 21 - wie die Digitalisierung im Öffentlichen Sektor gelingt



19.10.2021

Virtuelle Fachkonferenz zeigt digitale Trends und Praxislösungen für die öffentliche Verwaltung







Möglingen, 19. Oktober 2021. Die Verwaltung der Zukunft ist digital. Doch die Anforderungen an moderne Fachverfahren erlauben keine IT von der Stange, sondern maßgeschneiderte und zukunftsfähige Technologien. Viele IT-Fachverfahren sind am Ende ihres technologischen Lebenszyklus angelangt - mit weitreichenden negativen Folgen für Kompatibilität, Transparenz, Flexibilität, Dokumentation oder Kosten. Dazu kommen die steigenden gesetzlichen Anforderungen zur Digitalisierung und zur Steigerung der "Citizen Experience".

Wie aber lassen sich bestehende Anwendungen wirtschaftlich zukunftsfähig machen und für durchgehende Prozesse intelligent verknüpfen? Welche IT-Trends sind relevant, welche Fehler gilt es zu vermeiden, und wie gelingt die erfolgreiche Umsetzung der OZG-Richtlinien in die Praxis? Die USU E-Government Live 21 am 16. November 2021 gibt Orientierung.

Die virtuelle Fachveranstaltung für die Digitalisierung des Öffentlichen Sektors bündelt den Erfahrungsschatz von Praktikern, Visionären und Fachleuten in einem kompakten 4-stündigen Online-Format. In 6 spannenden Live-Sessions bieten Expert:innen inspirierende Einblicke, vielfältige Impulse und Praxisbeispiele zu zentralen IT-Themen, die sie gerade beschäftigen, z.B. OZG-Visualisierung, Schnittstellen Management, User Experience, Anforderungen für Fachanwendungen, u.v.m.. Interessent:innen können sich kostenfrei anmelden. Die Aufzeichnung der Konferenz ist nach Anmeldung auch im Nachgang verfügbar.

USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).





Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.







