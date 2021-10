Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte haben sich angesichts der steigenden Inflationssorgen erstaunlich ruhig gehalten, so die Analysten der DekaBank.Die längeren Laufzeiten in Euroland und auch den USA hätten wenig verändert oder sogar mit niedrigeren Renditen die Woche beendet. Auch Unternehmensanleihen seien gesucht gewesen und die Spreads seien etwas gesunken. Von den großen Notenbanken stünden in dieser Woche keine Entscheide oder Veröffentlichungen an, aber den Reden und Stellungnahmen der Notenbanker werde aktuell viel Aufmerksamkeit geschenkt. Während sich in den USA die besorgten Stimmen hinsichtlich der hohen Inflation mehren würden, würden die EZB-Mitglieder zumeist ihre Überzeugung darüber betonen, dass viele der derzeit zu beobachtenden Preiseffekte nur vorübergehend belasten würden und sich im kommenden Jahr zurückbilden würden. (Ausgabe vom 18.10.2021) (19.10.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...