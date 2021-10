NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel ASA vor dem anstehenden Quartalsbericht von 15 auf 13 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er schaue weiter mit Vorsicht auf das Wasserstoffunternehmen und habe seine Prognosen für den Umsatz bis zum Jahr 2023 um bis zu 18 Prozent gekürzt, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 17:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

