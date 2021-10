Lévis, Kanada (ots/PRNewswire) -Mit der Vorstellung eines neuen Modells des MetraSCAN-R BLACK, einer neuen Version der Softwareplattform VXelements sowie eines nun vollständig individualisierbaren Layouts der schlüsselfertigen 3D-Scan-CMM CUBE-R gestaltet das Unternehmen auch weiterhin die Zukunft für Prüflösungen direkt an der Fertigungslinie.Creaform, der weltweit führende Anbieter von tragbaren 3D-Messtechniklösungen und Engineering Services, stellt heute die neusten Ergänzungen der Produktreihe der R-Serie vor, einschließlich des neuen 3D-Scanners MetraSCAN-R BLACK | Elite HD mit verbesserter Performance sowie einer neuen Version von VXelements, die für langfristigen Support (LTS) entwickelt wurde. Diese hochmodernen Lösungen beinhalten zudem eine neue Version des VXscan-R-Moduls, das speziell für kundenspezifische Layouts automatisierter 3D-Scanzellen entwickelt wurde und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit seiner digitalen Zwillings-Programmierung beibehält.Entdecken Sie die automatisierten Qualitätssicherungslösungen mit hoher Geschwindigkeit und Wiederholbarkeit von Creaform.- Geschwindigkeit und Wiederholbarkeit: Der MetraSCAN-R BLACK - Elite HD bietet ein optimiertes Sichtfeld für ein verbessertes Leistungsniveau bei anspruchsvollen Anwendungen, wie etwa 3D-Messungen von Blechteilen.- Ideal für den Automobilmarkt: Mit seinen 69 Laserlinien und 3.000.000 Messungen/Sekunde eignet sich dieser 3D-Scanner perfekt für Teile mit vielen Kanten, Beschnitt und Rändern.- Personalisierte Lösung: Das intuitive Softwaremodul VXscan-R erlaubt die Aufnahme der individuellen Merkmale einer 3D-Scan-CMM (Gehäuse, Roboterbasis, Drehtisch, etc.) für eine schnelle und einfache Programmierung.- Langfristiger Support: Die neue Version VXelements LTS für langfristigen Support ist exklusiv für die Produkte der R-Serie erhältlich, erweitert den Zeitraum der Software-Wartung und erhöht die Robustheit und Zuverlässigkeit der Software durch Begrenzung der Veröffentlichung neuer Funktionen.- Benutzerfreundlicher Betrieb: Dank ihrer Kompatibilität mit den wichtigsten 3D-Messsoftwarelösungen, Offline-Programmierung und nahtloser Integration in alle Produktions-Arbeitsabläufe ist die R-Serie für jeden zugänglich, ungeachtet der Fachkenntnisse oder Erfahrung."Um ihre Effizienz zu steigern, benötigen Hersteller QS-Lösungen, welche sich an ihren Arbeitsablauf und ihre Umgebung anpassen lassen und gleichzeitig benutzerfreundlich sind. Für eine bessere Entscheidungsfindung und somit hochwertigere Teile benötigen sie zudem schnelle und präzise Daten", erklärt Jérôme Alexandre-Lavoie, Produktmanager bei Creaform. "Mit diesen neusten Innovationen war der Zeitpunkt nie günstiger, um auf Automatisierung umzustellen."Über CreaformCreaform entwickelt, fertigt und vertreibt tragbare und automatisierte 3D-Messgeräte. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für Anwendungen wie 3D-Scannen, Reverse Engineering, Qualitätssicherung, ZFP und Produktentwicklung an. Die Produkte zielen auf eine Vielzahl von Branchen ab, darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verbraucherprodukte, Schwerindustrie, Fertigung, Öl und Gas sowie Energieerzeugung.Das Unternehmen Creaform mit Hauptsitz und mehreren Produktionsstätten in Lévis, in der kanadischen Provinz Québec, unterhält verschiedene Innovationszentren in Lévis, Grenoble und Frankreich, mit Vertriebsniederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, China, Japan, Korea, Thailand und Singapur. Creaform ist Teil von Ultra Precision Technologies, einem Geschäftsbereich von AMETEK Inc., einem weltweit führenden Hersteller von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten mit einem Umsatz im Jahr 2020 von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar.www.creaform3d.comPressekontakt:Creaform.info@ametek.comOriginal-Content von: Creaform, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79646/5049946