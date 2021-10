Workday unterstützt Unternehmen bei der Einführung von Skill-basierten Personalstrategien

MUNICH, Germany, Oct. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/overview.html) und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html), gibt bekannt, dass bereits rund 1.000 Unternehmen die Skills Cloud (https://blog.workday.com/en-us/2020/foundation-workday-skills-cloud.html) von Workday nutzen. Damit können sie neue Talente effektiver anwerben, weiterentwickeln und darüber hinaus stärker an das Unternehmen binden. Zeitgleich bietet Workday eine Lösung - die Skills Foundation - für Unternehmen an, um seine Kunden bei der schnellen Einführung der Workday Skills-Infrastruktur zu unterstützen, zu der unter anderem die Skills Cloud, Talent Marketplace (https://www.workday.com/de-de/products/talent-management/performance-optimization.html) und der Career Hub zählen.



In einer globalen Umfrage (https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/beyond-hiring-how-companies-are-reskilling-to-address-talent-gaps) von McKinsey geben 87 % der befragten Führungskräfte an, dass sie in der Belegschaft eine Skills-Lücke feststellen oder diese innerhalb der nächsten Jahre erwarten. Gleichzeitig verfügt weniger als die Hälfte der Befragten über einen Plan, wie sie diese Lücke schließen wollen. Das zeigt, dass Unternehmen sowohl einen Überblick über die bestehenden Skills ihrer Mitarbeitenden brauchen als auch darüber, welche in Zukunft benötigt werden, um die Unternehmensziele zu erreichen.

Workday, ein Unternehmen mit einer Kunden-Community von über 55 Millionen Arbeitnehmenden, unterstützt Organisationen auf eine einzigartige Weise bei der Talentoptimierung. Mit Hilfe der Workday-Anwendungen können Unternehmen ein tieferes Verständnis darüber bekommen, welche Skills in ihrem Unternehmen vorhanden sind. Entscheidend dafür sind Erkenntnisse aus einem einheitlichen Human Capital Management (HCM)-System. Workday HCM (https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html) ist ein einheitliches System, das die Daten aller Mitarbeitenden sicher zusammenführt - einschließlich Skills - und diese als Teil einer vernetzten Talent Experience zur Verfügung stellt. Unter anderem werden die Bereiche Weiterentwicklung, Rekrutierung und Performance abgedeckt.

Die Skills Cloud, die in Workday HCM enthalten ist, aktualisiert sich dynamisch über die gesamte Employee Journey hinweg, um die Entwicklung neuer Skills abzubilden und Unternehmen bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Skill-basierten Personalstrategien zu unterstützen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, in Echtzeit auf Daten zu vorhandenen wie auch fehlenden Skills zuzugreifen. Auf diese Weise können Unternehmen besser auf geschäftliche Anforderungen reagieren und ihrer Belegschaft eine einheitliche Talent Experience bieten. Seit dem Start im Jahr 2018 hat Skills Cloud die verifizierten Skills von 25 Millionen auf aktuell mehr als 2 Milliarden erhöht.

Unternehmen bei ihrer Transformation unterstützen

Es gibt einige grundlegende Schritte, die Unternehmen bei der Umstellung auf eine Skill-basierte Talentstrategie unternehmen müssen. Um diese Skills-Transformation zu unterstützen, bietet Workday Support in drei elementaren Bereichen: Foundation, in Form einer intelligenten Infrastruktur für Skills; Insight, zur Identifizierung von Handlungsmöglichkeiten; und Optimization, um Skill-basierte Talentprogramme voranzutreiben.

Skills Foundation: Workday HCM-Kunden können die Vorteile der neuen Lösung nutzen, um die Einführung wesentlicher Elemente wie die Skills Cloud Ontologie, die Ableitung und Überprüfung von Skills zu beschleunigen sowie zu steuern. Mit der Möglichkeit, Skills und Interessen von Mitarbeitenden zu erkennen und sie mit internen Stellen- und Lernangeboten, Mentoren und Projektarbeiten abzugleichen, können Unternehmen das Engagement ihrer Mitarbeitenden steigern, denn sie fördern damit die interne Mobilität und Karriereentwicklung. Wenn ein Unternehmen beispielsweise für alle Talente neue Möglichkeiten eröffnen und sein Führungsteam entwickeln möchte, kann es sich einen Überblick über alle vorhandenen Skills und Skills-Lücken verschaffen, um ein gezieltes Karriereentwicklungsprogramm zu erstellen, das die Lücken schließt und die Unternehmensnachfolge verbessert.





Kommentare zur Meldung

"Unternehmen konzentrieren sich mehr denn je auf den Einsatz Skill-basierter Personalstrategien, um die Bindung, Einstellung, Rekrutierung und das Engagement der Mitarbeitenden zu verbessern", sagt David Somers, Group General Manager, Office of the Chief Human Resource Officer, Workday. "Unsere Skills Cloud bietet die Grundlage, um unseren Kunden dabei zu helfen, eine Strategie für den Umgang mit Skills zu entwickeln und ihren Weg zu einer agileren Belegschaft zu unterstützen."

"Bei Thomson Reuters wollen wir Erfahrungen schaffen, bei denen die Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen und die es ihnen ermöglichen, sich weiterzuentwickeln und zu lernen", so Dalia Kendik, Head of Digital HR bei Thomson Reuters. "Die Nutzung von Skills Cloud war der erste Schritt auf dem Weg zu einer Skill-basierten Personalstrategie, die uns die Daten und Einblicke liefert, die wir benötigen, um unsere Mitarbeitenden bei ihren Karrierewegen, der Besetzung interner Stellen, der Umschulung und Beförderung interner Mitarbeitender sowie beim Aufbau unserer Talent-Pipeline zu unterstützen. Wir wollen Transparenz in die Karriereentwicklung bringen und die Skill-basierten Lösungen von Workday helfen uns, dieses Ziel zu erreichen."

"Die wichtigsten HR-Geschäftsprozesse unterliegen einem enormen Wandel. Da Unternehmen versuchen, die wachsenden Herausforderungen im Bereich der Talente zu bewältigen, kristallisiert sich gerade der Bereich Skills als einer der wichtigsten in diesem Zusammenhang heraus", sagt Holger Müller, Principal Analyst und Vice President, Constellation Research, Inc. "Workday-Kunden können jetzt an anderen Unternehmen vorbeiziehen, indem sie Lösungen nutzen, die ihnen helfen, ein besseres Verständnis für die Skills ihrer Belegschaft und die Daten zu erhalten, die sie benötigen, um die Gesamtplanung, die Rekrutierung, die interne Mobilität und das Talentmanagement zu verbessern."

Für weitere Informationen:

Lesen Sie den Blog " Our Vision for Skills in a Changing World (https://blog.workday.com/en-us/2021/our-vision-for-skills-based-talent-management.html)"



Über Workday

Workday (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/overview.html) und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html), mit denen sich Kunden an neue Gegebenheiten anpassen und in einer sich wandelnden Welt behaupten können. Die Workday-Anwendungen für Finanzmanagement, Personalwesen, Planung, Ausgabenmanagement und Analyse werden weltweit von Tausenden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt - von mittelständischen Unternehmen bis hin zu mehr als 50 % der Fortune 500. Für weitere Informationen zu Workday besuchen Sie workday.de (https://www.workday.com/de-de/homepage.html).

