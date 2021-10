Der Wandel in der Automobilbranche hin zum Elektroauto ist nicht mehr zu stoppen. Vor allem China treibt die Elektrifizierung massiv voran, was dem Autobauer BYD in die Karten spielt. Das Unternehmen hat zuletzt starke Auslieferungszahlen vorgelegt und steht jetzt kurz vor einem neuen Rekordhoch. Viele Gründe, um in ein Faktorzertifikat auf BYD zu investieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...