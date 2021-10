Für den MDAX-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute kaum Bewegung. Das Aktienbarometer gewinnt aktuell lediglich 0,12 Prozent. Die privaten und institutionellen Investoren am Aktienmarkt in Deutschland sind zur Stunde nicht in Kauflaune und halten ihre Papiere. Das Resultat: Für den MDAX steht ein Preisanstieg von nur 0,12 Prozent auf der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...