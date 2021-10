Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weltweit waren in der zurückliegenden Woche an den Aktienmärkten erneut hohe Schwankungen zu beobachten, so die Analysten der DekaBank.Ein Grund für die Nervosität seien die enttäuschenden Wirtschaftsnachrichten gewesen. So sei für die USA für September eine überraschend hohe Inflationsrate von 5,3% gemeldet worden. Die Energiepreise seien weiter angestiegen und die Meldungen über immer neue Lieferprobleme in weiten Teilen der Welt hätten nicht abreißen wollen. Umso erstaunlicher sei es gewesen, dass in der zweiten Wochenhälfte eine starke Markterholung eingesetzt habe. Diese habe den DAX sogar wieder über 15.500 Punkte gehievt. Die Kursentwicklung sei beflügelt worden von guten Quartalsberichten der Unternehmen wie auch von der Erwartung, dass der Höhepunkt der Lieferengpässe und der hohen Inflationsraten bald erreicht, wenn nicht sogar schon überschritten sein könnte. Während das Thema der Lieferschwierigkeiten wohl bis in ein, zwei Jahren kaum mehr relevant sein werde, stelle die Inflation jedoch ein Risiko dar, das die Märkte noch länger begleiten könnte. ...

