Sehr verehrte Leserinnen und Leser, zunächst eine kurze Nachlese zum Verfallstag am Freitag der vergangenen Woche. Kurze Verfallstagsnachlese Vor einer Woche schrieb ich hier zum Kursziel des DAX zum Verfallstag: "15.300 Punkte sind also das klare Kursziel zum Verfallstermin." Und weiter: "Ich schätze […] das positive Überraschungspotenzial für die Märkte etwas höher ein als die Gefahr eines erneuten Rückschlags […] Demnach sollte der DAX zum Verfallstermin am Freitag bei 15.300 Punkten oder höher ...

