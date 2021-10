Positive Impfstoffdaten haben am Montag bei den Papieren von Valneva ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Die Titel gewannen zeitweise mehr als 40 Prozent. Am heutigen Dienstag kommt es nun zu ersten Gewinnmitnahmen. Das Papier notiert aber weiter knapp über der 16-Euro-Marke.Das Covid-19-Vakzin, an dem die Franzosen arbeiten, wies laut Unternehmensangaben in einer klinischen Studie einen besseren Immunschutz auf als jener von Astrazeneca. Dies ebnet Valneva den Weg für einen Antrag auf Zulassung. Ein entsprechender ...

