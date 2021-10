NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Markterwartungen dürften sich trotz der leicht angehobenen Margenprognose des Softwareanbieters kaum ändern, da sie bereits über dem vorherigen Prognosekorridor gelegen hätten, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vom Konzern leicht gesenkten Prognosen für die Buchungen im Bereich Digital Business könnten indes für gewisse Enttäuschung sorgen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 08:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 08:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS401

