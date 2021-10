... Chemikalien in den Fokus. Die EPA (Environmental Protection Agency) will sogenannte "Forever Chemicals" streng regulieren, insbesondere Perfluoralkoxy-Polymere (PFA). Gestern wurde dazu die "Strategic Roadmap" vorgestellt. Aus Produktionsprozessen sind die Stoffe bis in kommunale Wasservorkommen gelangt. Die Agentur wird Grenzwerte festlegen. Hier sollen betroffene Konzerne, etwa 3M und DUPONT, einen Beitrag leisten, indem sie Toxizitätsdaten bereitstellen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de