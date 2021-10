HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat International Airlines Group (IAG) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 200 Pence gesenkt. Die Wiedereröffnung der Atlantik-Strecken sei bei der Aktie der Airline-Holding nun eingepreist, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXES0177542018