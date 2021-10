VW-Chef Herbert Diess hat sein Team auf einen harten Kampf mit Tesla eingeschworen. Dabei überraschte Diess seine Führungskräfte sogar mit Elon Musk als Gastredner. Mit einer neuen Denkweise und einer Revolution in der Zentrale in Wolfsburg könnte Volkswagen im neuen Wettbewerb bestehen. Was macht die Aktie daraus?In einem Beitrag auf Linkedin fügte Diess hinzu, dass er Musk als "Überraschungsgast" eingeladen habe, um zu verdeutlichen, dass VW schnellere Entscheidungen treffen müsse, um die größte ...

