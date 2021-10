Böse Überraschung für Aktionäre von bet-at-home.com (WKN: A0DNAY): Wie der Konzern gestern nach Börsenschluss bekanntgab, stellt er sein Angebot für Online-Casino in Österreich vorübergehend ein. Zudem werden wegen Spielerklagen weitere Rückstellungen in der Bilanz gebildet, wodurch das Jahresergebnis negativ ausfallen wird. Der Kurs rauscht heute um mehr als -13% auf unter 20 € in die Tiefe. Die bet-at-home.com AG ist eine Unternehmensgruppe im ...

