Toyota wird in den USA bis 2030 insgesamt 380 Milliarden Yen (knapp 2,9 Milliarden Euro) in die Entwicklung und Produktion von Batterien für Hybrid- und Elektroautos investieren. Die US-Investition ist Teil der im September von Toyota vorgestellten globalen Batterie-Roadmap. Konkret plant Toyota Motor North America in den Vereinigten Staaten die Gründung eines neuen Unternehmens, das die Lokalisierung ...

