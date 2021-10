Die Ölpreise haben nach einem kurzen Rücksetzer am Vortag am Dienstagvormittag wieder klar zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr 84,93 US-Dollar, was einem Preisaufschlag von 0,71 Prozent entspricht. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Kursplus von 1,25 Prozent auf 83,46 Dollar pro Barrel. Grund seien weiter die geringen Fördermengen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...