Stuttgart (ots) -Die Integrata Cegos GmbH, das deutsche Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group, hat ihr Seminarprogramm 2022 veröffentlicht und bietet unter dem Slogan "From Skills to Performance" ein umfangreiches Angebot bestehend aus Live Online und Hybridseminaren sowie Präsenzveranstaltungen an.Das neue Seminarangebot 2022 orientiert sich an den aktuellen Anforderungen des "New Normal" in der Arbeitswelt und an zukunftsrelevanten Weiterbildungsthemen aus der Informationstechnologie und der Personalentwicklung. Die breite Auswahl an Seminaren bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, sowohl ihre sozialen und Führungskompetenzen auszubauen, als auch ihre Kompetenzen auf technischen Fachgebieten, wie beispielsweise Data Analytics, Softwareentwicklung oder Java Programmierung zu erweitern.Hierbei legt die Integrata Cegos weiterhin hohen Wert auf die größtmögliche Flexibilität und Planungssicherheit der Teilnehmenden. Die Trainingskurse werden in verschiedenen flexiblen Veranstaltungsformaten angeboten und können je nach persönlichen Vorlieben als Präsenz-, Online oder Hybridseminar besucht werden.Bei Besuch der Präsenzveranstaltungen in den deutschen Trainingszentren der Integrata Cegos werden Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen nach den erlassenen Verordnungen der jeweiligen Landesregierungen durchgeführt, um weiterhin größtmöglichen Schutz für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten.Das neue Seminarprogramm ist auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.integrata-cegos.de/kompetenzen erreichbar.Integrata Cegos GmbHIntegrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Mehr als 1.000 Seminarthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.100 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.dewww.integrata-cegos.deIntegrata Cegos GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata Cegos GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41994/5050249