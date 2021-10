London (www.fondscheck.de) - Unternehmen erkennen zunehmend den Wert, den ein Engagement bei ESG-Faktoren haben kann, so David Smith, Senior Investment Director - Asian Equities bei abrdn im Kommentar zum Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity-Fonds (ISIN LU1130125799/ WKN A14NS2).Das Bewusstsein dafür müsse aber auf Managementebene beginnen. "Für Anleger geht es darum, auf diesen Wandel zu setzen. Unternehmen sind zunehmend bereit, mehr Informationen offenzulegen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und eine stärker marktorientierte Denkweise anzunehmen. Zum Teil vollzieht sich dies gerade in China und das ist äußerst vielversprechend", sage David Smith, Senior Investment Director - Asian Equities, abrdn. Als Aktionär wirklich aktiv zu sein, sei für den Investmentexperten der Schlüssel zur Steigerung der Anlagerenditen in China. "Aktiv bedeutet, mit Unternehmen in einen Dialog zu treten, an denen eine Beteiligung erworben wurde, und konstruktiv Fragen zur Unternehmensführung zu stellen, um Verbesserungen voranzutreiben." ...

