Wien (www.fondscheck.de) - Das Angebot an Fonds-Vermögensverwaltungen (Fonds-VV) wächst: Seit Jahresmitte bietet die Dr. Mittwollen Invest in Zusammenarbeit mit der NFS Hamburger Vermögen das neue Konzept "Democratic Alpha" an, so die Experten von "FONDS professionell".Kern der Anlagestrategie sei nach eigenen Angaben eine Kombination aus börsengehandelten Aktien-Indextrackern (ETFs) und aktiven Portfolios. Die ETFs sollten langfristig für Rendite sorgen, während die ausgewählten Investmentfonds mit defensiven alternativen Anlagestrategien in Krisen ein "Alpha" und damit Schutz vor negativer Marktentwicklung bewirken sollten. Das Angebot richte sich daher an Anleger, die aktienähnliche Renditen erwarten würden, jedoch krisenbedingt erhöhte Schwankungen vermeiden möchten. ...

