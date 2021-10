DJ NEAG Norddeutsche Energie AG stärkt Außenauftritt in Energie und Wirtschaft

NEAG zeigt in Berlin als Energieerzeuger Präsenz in Politik und Stromwirtschaft

Berlin, 18. Oktober 2021 - Die NEAG Norddeutsche Energie AG wurde als Vertreterin ausschließlich nachhaltiger Stromerzeuger zum 20. Jubiläum der Preisverleihung "Energiemanagers des Jahres" geladen, zu der seit 2001 alljährlich die Vorstände der deutschen Energieerzeuger in Berlin zusammenfinden.

Preisträger des Jahres 2020 ist der Vorstandsvorsitzende der EnBW Frank Mastiaux, der das Unternehmen in den vergangenen 8 Jahren von einem der vier großen Energieversorger - neben RWE, E.ON und Vattenfall - bei gleichzeitigem Atom- und Kohleausstieg zum größten deutschen auf Erneuerbare Energien ausgerichteten Energieunternehmen transformiert hat. Die Laudatio hielt im Fernsehturm auf dem Alexanderplatz der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg Winfried Kretschmann, der als Vertreter des Anteilseigners BW auch im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt und zur strategischen Entwicklung nachhaltig beigetragen hat.

Christian Bähringer, Vorstand der NEAG Norddeutschen Energie AG war vor Ort: "Mastiaux war in den vergangenen Jahren unglaublich erfolgreich und hat dem Energiekonzern schon 2013 die Strategie der Energiewende verordnet und schaffte es so die EnBW u.a. zu einem der größten europäischen Investoren in Bereich der Windkraft zu formen. Wehmutstropfen ist einzig, wie das Handelsblatt bereits im Juni verkündete, dass Frank Mastiaux nach knapp einer Dekade an der Unternehmensspitze im Jahr 2022 eine neue Herausforderung sucht und danach seinen Vorstandsvertrag nicht verlängert."

Die NEAG Norddeutsche Energie AG wird auch weiterhin Präsenz am Markt zeigen und auf Messen, Branchentagen und Kongressen teilnehmen. Über die NEAG Norddeutsche Energie AG:

Der auf Windenergie spezialisierte Stromproduzent (IPP) wurde 2016 in Hamburg gegründet und hat bereits einen Bestand von über 500 MW an operativen Windparks und Projektentwicklungen. Geplant sind die strategische Erweiterung und Diversifizierung des Asset Portfolios durch selektive Investments sowie eine signifikante Ausweitung des Bestands an Onshore-Windenergie-Investments in ganz Europa. Die Stromproduktion des Unternehmens belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt über 470 Gigawattstunden grünen Stroms, was einer Einsparung von über 320.000 Tonnen CO2 Emissionen entspricht. Kapitalgeber der von NEAG initiierten Investitionsvehikel sind institutionelle Investoren mit Fokus auf langfristige und stabile Cashflows sowie professionell gemanagte Anlagen in Erneuerbare Energien.

