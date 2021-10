Jetzt kaufen sich die Löwen aus der Vox-Sendung DHDL schon gegenseitig. Georg Koflers Social Chain AG übernimmt Ralf Dümmels DS-Gruppe für 220 Millionen Euro. An schlechten Pitches der eingeladenen Gründerinnen und Gründer kann es nicht liegen. Dennoch wird als größter DHDL-Deal aller Zeiten ausgerechnet der Verkauf der Firma DS-Produkte an die Firma Social Chain AG in die Geschichte eingehen. Mit anderen Worten: Investor Georg Koflers Firma kauft Investor Ralf Dümmels Firma. 100 Millionen in bar für Mr. Regal Georg Koflers Social Chain AG übernimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...