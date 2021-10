Die Nachfrage nach Schutz und Sicherheit boomt in Deutschland. Inzwischen setzt die Branche hierzulande jährlich mehr als 9 Mrd. Euro um. Jetzt geht mit der sdm SE das erste deutsche Sicherheitsunternehmen an den Kapitalmarkt. Boersengefluester.de hatte bereits ausführlich darüber berichtet HIER. Noch bis 25. Oktober können die Aktie zu einer Preisspanne von 3,30 bis 3,60 ... The post sdm: "Wir werden schneller wachsen, als es viele erwarten." appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...