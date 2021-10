DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Globale Handelsströme haben sich im August erholt - WSJ-Indikator

Die weltweiten Handelsströme haben sich im August zumindest teilweise wieder erholt. Das könnte ein Signal sein, dass die sich schnell ausbreitende Delta-Variante von Covid-19 die weltweite Wirtschaftserholung zwar verlangsamt, aber nicht zum Entgleisen gebracht hat. Ein vom Wall Street Journal (WSJ) entwickelter Frühindikator für die Handelsströme deutet auf einen saisonbereinigten Anstieg von 2,0 Prozent im August gegenüber dem Vormonat hin.

Villeroy de Galhau sieht keinen Grund für EZB-Zinserhöhung

Der Gouverneur der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau, ist "überzeugt", dass die Inflation bis Ende nächsten Jahres auf unter 2 Prozent zurückkehren wird. Er sehe deshalb keinen Grund für eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr, sagte Villeroy de Galhau im Rundfunksender France Info.

Deutschland bei Nutzung erneuerbarer Energien unter EU-Durchschnitt

Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch der EU soll bis 2030 auf 40 Prozent ansteigen - im Jahr 2019 lag der Durchschnitt in allen EU-Ländern bei 19,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Anteil der Erneuerbaren wuchs demnach zwischen 2009 und 2019 um 5,8 Prozentpunkte. Deutschland landete im gesamteuropäischen Vergleich nur auf Rang 16.

Baerbock: Kreditfinanzierung im Rahmen der Schuldenbremse möglich

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich bei Klimaschutz und Digitalisierung für eine Kreditaufnahme im Rahmen der Schuldenbremse stark gemacht. Im Sondierungspapier seien Investitionen in Digitalisierung, Glasfaserausbau und Klimaschutz festgehalten. "Das sind Milliarden, die wir stemmen - und das im Rahmen der Schuldenbremse", sagte Baerbock im ZDF-Morgenmagazin.

Ministerium: Bereits viele Förderanträge von Soloselbstständigen

Bei der "Neustarthilfe Plus", die Soloselbstständige seit vergangenem Donnerstag für das vierte Quartal beantragen können, ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bereits eine große Zahl an Anträgen erfolgt. "Die Antragstellung ist sehr gut angelaufen, die Nachfrage ist hoch", erklärte eine Ministeriumssprecherin in Berlin.

EVP-Fraktionschef Weber verlangt mehr Druck auf Polen

Der Fraktionsvorsitzende der Konservativen im EU-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, hat im Streit zwischen der Europäischen Union (EU) und Polen um die Rechtsstaatlichkeit mehr Druck auf das Land gefordert. "Es kann nicht sein, dass Gelder genommen werden, aber die Prinzipien, die dahinter stehen, die Ideen, die dahinter stehen, unsere Hausordnung im Hause Europas, das die nicht mehr respektiert wird", sagte Weber im ZDF-Morgenmagazin laut dem Sender.

Österreich fordert finanziellen Druck auf Polen

Im Justiz-Streit mit Polen hat Österreich für finanziellen Druck auf das Land plädiert. "Geld ist ein sehr effizientes Mittel um zu zeigen, dass es uns hier sehr ernst ist mit der Rechtsstaatlichkeit", sagte die österreichische EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg. Im Fall Polen hätten die Verstöße "eine neue Dimension erreicht". Die EU müsse darauf "mit allen Mitteln" reagieren.

Polen wirft EU "Erpressung" im Streit um Rechtsstaatlichkeit vor

Im Rechtsstreit zwischen Warschau und Brüssel hat der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki der EU "Erpressung" vorgeworfen. "Ich bin nicht damit einverstanden, dass Politiker Polen erpressen wollen und Polen drohen", sagte der Ministerpräsident vor dem EU-Parlament in Straßburg. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekräftigte, die EU werde "handeln", um zu verhindern, dass Polen die Werte und den Zusammenhalt der Union untergrabe.

London kündigt 10 Mrd Pfund aus dem Ausland für "grünes Wachstum" an

Investoren aus dem Ausland wollen 9,7 Milliarden Pfund (11,4 Milliarden Euro) in das "grüne Wachstum" in Großbritannien investieren. Auf einer Investorenkonferenz in London würden 18 entsprechende Verträge präsentiert, kündigte die britische Regierung an. Mindestens 30.000 neue Jobs würden so geschaffen. Die Konferenz dreht sich um den Umbau der Wirtschaft und die Beteiligung privater Investoren im Kampf gegen den Klimawandel; einer der rund 200 Teilnehmer ist der US-Milliardär Bill Gates.

US-Umweltbehörde EPA knöpft sich "ewige Chemikalien" vor

Sie kommen in zahlreichen Produkten zum Einsatz, sind in der Natur aber extrem langlebig und bergen Risiken für die Gesundheit: sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFAS. Die US-Umweltbehörde EPA will die Verwendung der auch als "ewige Chemikalien" bekannten Stoffe nun eindämmen. Wie die EPA ankündigte, sollen innerhalb der kommenden drei Jahre unter anderem neue Grenzwerte für die Trinkwasserbelastung eingeführt werden.

