MÜNCHEN (IT-Times) - Das süddeutsche IT-Systemhaus Cancom S.E. kündigte im Vorfeld an, im Rahmen eines neuen Programms eigene Aktien über die Börse zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm der Cancom S.E. wurde am 11. Oktober 2021 bekannt gegeben und beginnt am 20. Oktober 2021. Bis spätestens zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...