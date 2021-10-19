DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BURGER KING FR.17/23 FLR XS1600481821 20.10.2021 HZE/EOT
BURGER KING FR.17/24 REGS BGYA XS1600514696 20.10.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BURGER KING FR.17/23 FLR XS1600481821 20.10.2021 HZE/EOT
BURGER KING FR.17/24 REGS BGYA XS1600514696 20.10.2021 HZE/EOT
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