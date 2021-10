Klimakrise, Bekämpfung von Armut und Steuerflucht, Mindeststeuer - das waren nur einige der Themen, über die Finanzminister und Zentralbanker auf der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank beraten haben. Aber auf dem am Wochenende zu Ende gegangenen Treffen in Washington, das teilweise auch online stattfand, gab es auch einen handfesten Skandal. Darüber spricht Martin Kerscher mit der Wallstreet-Expertin Sandra Navidi in New York. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag