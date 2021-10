Die zuletzt vorgestellte Long-Idee auf Adidas im Bereich von 260,00 Euro hat gezündet, in der Spitze erreichte Adidas einen Wert von 269,79 Euro in der abgelaufenen Handelswoche. Noch ist das vollständige Kurspotenzial nicht ausgeschöpft, weiterhin wird an einem Rücklauf zunächst an den EMA 50 bei 283,09 Euro festgehalten, darüber kann es sogar an 290,00 Euro weiter raufgehen. Daher wird an der Investment-Idee über das Faktor Zertifikat Long auf Adidas WKN MF1EWD weiterhin festgehalten. Adidas AG ...

