Vancouver, BC, den 19. Oktober 2021 - Lithium South Development Corporation (das "Unternehmen") (TSX-V: LIS) (OTCQB: LISMF) (Frankfurt: OGPQ) gibt bekannt, dass Eon Minerals aus Miami, Florida, in seinem Labor in Salta, Argentinien, Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität aus einer Solegroßprobe durchführen wird, die aus dem Lithiumprojekt Hombre Muerto North (Li-Projekt HMN), Argentinien, gewonnen wird. In dieser Testphase wird eine konventionelle Prozesstechnologie eingesetzt, die auf dem bewährten Extraktionsprozess von Lithium mittels Verdunstung basiert.

Die Tests werden mit einer Voranreicherung von 15 Kubikmetern Sole in Verdunstungsbecken auf dem Projektgelände beginnen. Die Arbeiten umfassen die Kalkung, die Fest-Flüssig-Trennung, die Entfernung von Bor durch Lösungsmittelextraktion, die Schönung der Sole, die Ausfällung von primärem Lithiumkarbonat, die zweifache Karbonisierung und die Schönung der Sole durch Ionenaustausch, was zu einem Lithiumkarbonat-Produkt in der angestrebten Batteriequalität führt.

Das Verfahren wird auch eine Lithiumchlorid-Lösung mit einer angestrebten Konzentration von bis zu 6 Gewichtsprozent erzeugen, die an Chemphys Chengdu in China zur weiteren Veredelung nach Kundenspezifikationen geliefert wird.

Die Verfahrenstests werden solide Daten für die Planung einer Pilotversuchsanlage liefern. Die Gewinnungsraten von Lithium unter Salar-Bedingungen werden die erforderlichen Informationen für einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 liefern. Die Verfahrenstests werden von Alex Mezei, einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person und einem anerkannten Experten in der Branche, beaufsichtigt werden.

Adrian F.C. Hobkirk, Präsident von Lithium South, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Projekt in Richtung Pilotanlage vorantreiben können, was ein Teil unserer Evaluierung des besten Verfahrens für die Lithiumproduktion bei unserem Lithiumprojekt HMN ist."

Über Eon Minerals

Eon Minerals mit Sitz in Miami, Florida, verfügt über ein voll funktionsfähiges Labor in Salta, Argentinien, das für die Durchführung von Lithiumtests ausgestattet ist. Das Unternehmen hat umfangreiche Erfahrungen in der Lithiumindustrie. Zu den früheren und aktuellen Kunden gehören Ganfeng Lithium, Neo Lithium und Rincon Ltd.

Zu den technischen Mitarbeitern von Eon Minerals gehören Susana Martinez, promovierte Chemikerin mit Spezialisierung auf Synthese und Nanomaterialien, Ivan Machin, promovierter Chemiker mit Spezialisierung auf Thermodynamik und Katalyse, Lorena Perez, Master of Science mit Spezialisierung auf die Gewinnung von Schwer- und Schwerstöl, und Gonzalo Chaparro, der als Ingenieur an den wichtigsten Projekten in Argentinien mitgearbeitet hat.

Das Team verfügt über eine gemeinsame Erfahrung von mehr als 50 Jahren in der Prozessentwicklung und mehr als 15 Jahren mit spezifischer Lithiumerfahrung. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Fernando Villarroel, Vice President und Director von Lithium South, und wird von ihm geleitet.

Über Lithium South

Lithium South konzentriert sich auf die Entwicklung des Lithiumprojektes Hombre Muerto Norte (Li-Projekt HMN), das sich auf dem Hombre Muerto Salar befindet, dem bedeutendsten Lithium produzierenden Salar in Argentinien. Das Konzessionsgebiet grenzt an ein Grundstück, das vom multinationalen koreanischen Konzern POSCO entwickelt wird, der das Gelände für 280 Millionen USD von Galaxy Resources Ltd. erworben hat.

Lithium South hat 2019 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des HMN-Lithiumprojektes unter Verwendung der konventionellen Verdunstungsextraktion durchgeführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bewertung alternativer Extraktionsmethoden für das HMN-Lithiumprojekt.

Für das Board of Directors

Adrian F. C. Hobkirk

President und Chief Executive Officer

Hotline für Investoren/Aktionäre: 855-415-8100 / Website: www.lithiumsouth.com

Diese Pressemitteilung wurde von Alex Mezei, P.Eng., einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person und technischer Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Herr Mezei hat an der Erstellung dieser Pressemitteilung mitgewirkt und billigt die darin enthaltenen wissenschaftlichen Informationen.

