Weder die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands noch der schwere Hurrikan "Ida" in den USA bringen die Münchener Rück von ihrem Kurs ab. Im dritten Quartal schrieb der weltgrößte Rückversicherer trotzdem mit rund 400 (Vorjahr: 199) Millionen Euro schwarze Zahlen, wie er am Dienstag in München auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte.

