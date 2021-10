Heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von TEAMVIEWER. Der Spezialist für Fernwartungssoftware ist seit über zwei Jahren an der Börse notiert und gehörte letztes Jahr zu den großen Corona Gewinnern. Die Aktie gab es im September 2019 zum Ausgebepreis von 26,35 Euro. Bis zum Juli 2020 konnte sich der Preis mit 54,86 Euro für einen Anteilsschein mehr als verdoppeln. Seitdem befindet sich der Kurs in einem Abwärtstrend, der sich zuletzt dramatisch beschleunigt hat. Inzwischen notiert das Papier bei 12,88 Euro. Das entspricht einer Viertelung der Wertes gegenüber dem Top. Nicht wenigen juckt es in den Fingern, auf diesem Kursniveau zuzuschlagen. Lesen Sie in unserer Analyse die Details und unsere Einschätzung, ob sich hier eine antizyklische Chance auftut.

Man muss fast zwei Jahrzehnte zurück gehen, um einen größeren Börsengang in Deutschland zu finden als den von TEAMVIEWER (WKN: A2Y N90; 12,88 €) in 2019. Die SIEMENS Ausgliederung INFINEON im Frühjahr 2000 war mit rund sechs Mrd. Euro noch größer. Das Unternehmen aus Göppingen ist einer der größten IT-Konzerne Deutschlands und eigentlich ein Hoffnungsträger für die Zukunftsaussichten der hiesigen Hochtechnologie. Was die Werbung angeht, wird man dem auch gerecht. Der Schriftzug prangert öffentlichkeitswirksam auf den Trikots von Manchester United. Der traditionsreiche Fußballclub aus Großbritannien gehört zu den am meisten gesehenen Mannschaften der Welt. Ein Trauerspiel hingegen ist der Kursverlauf der letzten 2 Jahre, wie der Chart zeigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...