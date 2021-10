Die Vorstellung der neuen Macbooks Pro am Montagabend dürfte bei langjährigen Nutzern der Reihe nostalgische Gefühle geweckt haben. Erstmals bringt Apple Features zurück, die zuvor gestrichen worden waren. Die neuen Macbook Pros in 14 und 16 Zoll sind zweifelsohne leistungsfähige Maschinen. Dafür sorgen die neuen Prozessoren M1 Pro und M1 Max, die deutliche Leistungssteigerungen zum letztjährigen M1-Chip versprechen und PC-Notebooks in allen Bereichen teils weit hinter sich lassen. Auch das neue Mini-LED-Display, dass Apple zuerst beim iPad eingesetzt hatte, beeindruckt vor allem Entwicklerinnen ...

